ZabierzDzieckoNaWybory. Steczkowska, Młynarska, Lesz i inni wspierają naszą akcję

Akcję naTemat.pl #ZabierzDzieckoNaWybory wspierają m.in. Justyna Steczkowska i Agata Młynarska.

J

ustyna Steczkowska, Agata Młynarska, Natalia Lesz i Omena Mensah – to kolejne gwiazdy, które przyłączyły się do akcji #ZabierzDzieckoNaWybory. Jak wiecie inicjatywa ta powstała w naTemat.pl, a chodzi w niej o to, by 26 maja dać młodym Polakom praktyczną lekcję demokracji.

"To jest właśnie wychowanie obywatelskie, jak nauka, że trzeba mówić 'dziękuję' czy 'przepraszam', szanować starszych, sprzątać po sobie czy dbać o przestrzeń wspólną. To też okazja by zaczynać tłumaczyć dzieciom jak funkcjonuje rzeczywistość, w której żyją. To także święto jak pójście na mecz czy nowe 'Gwiezdne Wojny'" – tak o chodzeniu z dzieckiem na wybory mówił Marcin Meller w rozmowie z naTemat.pl



To też jego komentarz do naszej akcji #ZabierzDzieckoNaWybory. W naTemat.pl chcielibyśmy zachęcić Was wszystkich, byście poszli w niedzielę do urn z przedstawicielami młodego pokolenia Polaków.





Omena Mensah także zadeklarowała, że pójdzie na wybory razem ze swoją całą rodziną. • Instagram / omenaamensah

Będzie to doskonała i praktyczna lekcja z wiedzy o społeczeństwie i demokracji. Bo jeśli teraz nie damy przykładu najmłodszym, to kiedy się tego nauczą?Cieszy nas, że na nasz apel odpowiada coraz więcej osób. Do grona tych, którzy zadeklarowali, że zabiorą swoje dzieci na wybory dołączyła niedawno Justyna Steczkowska, jej mąż Maciej Myszkowski, Natalia Lesz, Omena Mensah i Agata Młynarska."Alicja zawsze chodzi ze mną na wybory" – napisała na Instagramie Natalia Lesz. Piosenkarka opatrzyła swój post oczywiście hashtagiem naszej akcji.W mediach społecznościowych hasło #ZabierzDzieckoNaWybory obok #GlosujPolsko staje się coraz popularniejsze i to nie tylko wśród gwiazd.To akurat najłatwiejsza część. Zadeklaruj w social mediach (możesz już teraz:) – obojętnie czy to Facebook, Instagram czy Twitter – że zabierasz swoje dziecko na wybory. Koniecznie dołącz hashtag #ZabierzDzieckoNaWybory, żebyśmy się potem policzyli i parę słów, dlaczego uczysz swoje dzieci głosowania.Możesz też dołączyć zdjęcie, filmik, możesz zrobić sobie/wam selfiaka, coś narysować:) Ważne: zachęcanie do głosowania nie narusza ciszy wyborczej.Przez cały weekend będziemy publikować Wasze posty i deklaracje udziału. Będzie nam bardzo miło Cię widzieć.