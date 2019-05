O. Rydzyk odleciał w kazaniu na Jasnej Górze. On naprawdę nie widzi problemu w pedofilii w Kościele

Ojciec Rydzyk na Jasnej Górze o pedofilii w Kościele: to atak na Kościół. • Zrzut ekranu z YouTube.com / Radio Maryja

YouTube.com / Radio Maryja

est jeszcze wielu duchownych w Polsce, którzy nie dostrzegają, że czyny pedofilskie księży, które obnażył w swoim filmie Tomasz Sekielski, są problemem polskiego Kościoła. Ujawnianie księży-pedofili traktują jako atak. Wśród takich "obrońców" jest ojciec Tadeusz Rydzyk, który w sobotę przemawiał na Jasnej Górze. To, co powiedział, przekracza wszelkie granice krytyki.– Nieraz potop nas zalewał – i teraz nas zalewa potop (...) który powodują przeróżne organizacje antyewangelizacyjne. Widzimy to w mediach, widzimy w tym ataku na Kościół katolicki – z tymi strasznymi sprawami, o których słyszymy codziennie wśród polityków, wśród tak zwanych dziennikarzy. (...) Chcą utopić naszą wiarę, chcą utopić zaufanie do kościoła – grzmiał podczas Apelu Jasnogórskiego o. Tadeusz Rydzyk Redemptorysta podsumowywał w sobotę XX pielgrzymkę młodzieży na Jasną Górę z Radiem Maryja.Jednak główną osią jego przemówienia, które przemycił w prośbach apelu, była "obrona Kościoła" i duchownych. W pewnym momencie przerodziła się ona w atak na tych, którzy ujawniają m. in. czyny pedofilskie wśród polskiego kleru. To, co o. Rydzyk powiedział tłumacząc księży, jest po prostu skandaliczne.– To poniewieranie kapłanów dlatego, że jakiś znalazł się – może zasłabł, może mu się coś z sercem zrobiło, może z głową. I to, że upadł, że zgrzeszył, nawet najgorzej – nie znaczy, że wszyscy są tacy kapłani. Dziękujemy za kapłanów i kochajcie kapłanów. Jak chcieli zniszczyć Kościół, zniszczyć wiarę, chociażby w XX w., to uderzali w kapłanów. Tak robił Hitler, tak robił Lenin i Stalin, a teraz idzie na nas marksizm – mówił dyrektor TV Trwam i Radia Maryja.Na szczęście wśród duchownych znaleźli się też ci, którzy potraktowali film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" jako swego rodzaju rachunek sumienia Kościoła w Polsce. Wśród nich jest Prymas Polski abp. Wojciech Polak