Polacy wybierają europosłów. PKW: śladowe incydenty

redakcja naTemat

szystkie lokale wyborcze zostały otwarte zgodnie z planem, czyli o 7:00, sytuacja powodziowa nie spowodowała perturbacji, jeśli chodzi o południową część Polski – poinformowała podczas pierwszej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza. Na razie nie podano informacji o frekwencji w Eurowyborach.– Wszystkie lokale komisji obwodowych zostały otwarte o godz. 7.00. Nie stwierdzono incydentów związanych z uruchomieniem głosowania w poszczególnych obwodach. Na szczęście fala powodziowa nie spowodowała perturbacji, jeśli chodzi o siedziby komisji obwodowych na terenie południowej Polski. Nie było potrzeby przenoszenia komisji obwodowych do innych miejsc – poinformował podczas konferencji prasowej zastępca zastępca przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz.Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej poinformowali, że według informacji Komendy Głównej Policji, doszło do 38 przypadków naruszenia ciszy wyborczej. W 18 przypadkach było to uszkodzenie banerów, a w 4 – agitacja w okresie ciszy wyborczej.Doszło do incydentu w komisji wyborczej w Olsztynie, gdzie jeden z przewodniczących był pod wpływem alkoholu. Odsunięto go od zasiadania w komisji. Poza tym, odnotowano kilka przypadków błędnego ostemplowania kart do głosowania. Ale nie wpłynęło to na przebieg wyborów.W niedzielę o 7:00 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00, do tej godziny trwa także cisza wyborcza. Polacy wybiorą 52 europosłów spośród 866 kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest 29 mln 994 tys. 623 wyborców.Kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej przewidziana jest na 13:30.