Gowin ostro do zachodnich dyplomatów. "Czy my, Polacy, mamy przez to rozumieć..."

Jarosław Gowin komentuje obecność dyplomatów z Wielkiej Brytanii i Norwegii na Paradzie Równości w Gdańsku. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

No właśnie dobre pytanie... — KarolK (@Karolefcebe) May 26, 2019 To jest skandal, który powinien zakończyć misję tych przedstawicieli w naszym kraju. — SrokaMagdalena (@SrokaMagdalena3) May 26, 2019 To się nas Pan pyta? A od czego jest @MSZ_RP ? Kiedy ambasador zostanie wezwany? Proszę działać — Stefan Majewski (@focus100979) May 26, 2019

Czy mam rozumieć że wspiera pan ordynarne naigrywanie się z praw mniejszości przez Panskich kolegów i koleznaki z partii którzy starają się zrównać homoseksualizm z pedofilia? — Tomasz Richter (@TomaszRichter) May 26, 2019 Panie Zastępców Premiera a 11 listopada to faszyści szli przez Warszawę czy patrioci? Na tym marszu można było dostrzec faszystowskie hasła i usłyszeć takie okrzyki, czy to znaczy że cały marsz faszystowski? — Sebastian Janiak (@sebazjaniak) May 26, 2019 Nie przyszło Panu do głowy, że ambasadorzy wspierają prawa mniejszości i postulaty równościowe? — Duch Narodu -Suweren (@DuchNarodu) May 26, 2019

niedzielę wicepremier Jarosław Gowin postanowił chyba mocno zaostrzyć relacje z częścią europejskich partnerów. Na Twitterze polityk Zjednoczonej Prawicy bardzo nerwowo odniósł się do uczestnictwa brytyjskich i norweskich dyplomatów w gdańskiej Paradzie Równości.Zorganizowana w minioną sobotę Parda Równości miała dwa oblicza. Bardzo pozytywnie przyjęto fakt, iż uczestniczyła w niej prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i wielu innych wpływowych gdańszczan. Jednak z oburzeniem przyjęto, że niektóre zorganizowane w ramach tej imprezy happeningi przybrały formę wulgarnych kpin z chrześcijańskich obrzędów.Kontrowersje wzbudziła szczególnie grupa osób w tęczowych aureolach, "czczących" przedmiot przypominający monstrancję, której centralny element stanowiła wagina wpisana w przyozdobione koroną serce. I właśnie do tego typu zachowań odniósł się w niedzielne popołudnie wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin "Czy my, Polacy, mamy przez to rozumieć, że ambasady Wielkiej Brytanii i Norwegii wspierają ordynarne naigrawanie się z symboli chrześcijańskich i naszych narodowych tradycji?" – pyta on na Twitterze zastępcę szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Jasona Rheinberga.Opinie na temat tego ruchu wicepremiera Gowina są podzielone. "To jest skandal, który powinien zakończyć misję tych przedstawicieli w naszym kraju"; "No właśnie. Dobre pytanie..."; "To się nas Pan pyta? A od czego jest MSZ? Kiedy ambasador zostanie wezwany? Proszę działać" – czytamy w części komentarzy.Wiele innych osób wskazuje jednak, że reakcja jest przesadzona."To paskudne jak Pan stara się odwrócić uwagę od tego co istotne"; "Nie przyszło Panu do głowy, że ambasadorzy wspierają prawa mniejszości i postulaty równościowe?"; "A 11 listopada to faszyści szli przez Warszawę czy patrioci? Na tym marszu można było dostrzec faszystowskie hasła i usłyszeć takie okrzyki, czy to znaczy że cały marsz faszystowski?" – komentują.