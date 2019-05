Tak wygląda mobilizacja wyborców. "Szalona kolejka" przed ambasadą RP w Londynie

Obywatele polscy, którzy głosują w wyborach do PE w Londynie, stoją w długiej kolejce. • fot. Joanna Hosa/Twitter

O





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

bywatele Polski, którzy głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Londynie, muszą się sporo naczekać. Zdjęcie długiej kolejki przed budynkiem polskiej ambasady zamieściła na Twitterze Joanna Hosa z organizacji ECFR Wider Europe.Internautka zrobiła zdjęcie panoramiczne i zamieściła je w popularnym serwisie społecznościowym wraz z krótkim komentarzem. "Szalona kolejka przed polską ambasadą w Londynie. Nie tego się spodziewałam, ale jestem bardzo szczęśliwa, że w niej stoję" – napisała Hosa.Według Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja do godz. 12:00 w Polsce wyniosła rekordowe 14,39 proc. To prawie dwa razy więcej niż w analogicznym czasie w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie potrwa do godziny 21:00.