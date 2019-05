To pospolite ruszenie?! PKW podała nowe informacje o frekwencji w wyborach do PE

Państwowa Komisja Wyborcza podała informacje o frekwencji podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. • fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

aństwowa Komisja Wyborcza podała nowe informacje o frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.PKW zorganizowała konferencję na 2,5 godziny przed planowanym zakończeniem głosowania o 21:00. Na podstawie danych z wszystkich komisji wyborczych o godzinie 17:00 karty wydano 9 672 416 osobom, co stanowi 32,51 proc. uprawnionych do głosowania. Liczba osób, które mogą zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 29 752 034.W poprzednich wyborach europejskich w 2014 roku frekwencja na 17:30 wyniosła 16,91 proc. Dziś do godziny 14:30 PKW odnotowała 67 incydentów wyborczych. Według jej członków w tym momencie nic nie wskazuje na to, by cisza wyborcza miała być przedłużona.Najbardziej aktywny wyborczo jest okręg nr 4 (Warszawa plus wyborcy głosujący za granicą) – głos oddało 39,40 proc. uprawnionych. Na drugim miejscu pod względem frekwencji jest okręg nr 10 (Kraków) – zagłosowało już 34,88 proc. jego mieszkańców. Na miejscu trzecim jest okręg nr 1 (Gdańsk), gdzie do lokali wyborczych udało się 33,32 proc. osób.Najgorzej z frekwencją do godziny 17:00 było w okręgu nr 3 (Olsztyn), gdzie głos oddało 28,97 proc. uprawnionych. Drugi od końca jest okręg nr 12 (Wrocław) z wynikiem 30,23 proc., a trzeci okręg nr 2 (Bydgoszcz) z frekwencją 30,34 proc.