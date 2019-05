Kiedy wyniki wyborów do PE? Zobacz, o co chodzi z exit poll

Pierwsze sondażowe wyniki poznamy o 21 dzięki badaniu exit poll. • Fot. Marcin Stepien / Agencja Gazeta

ierwsze sondażowe wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego poznamy już o 21. Nie są to oficjalne wyniki, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza, a badanie exit poll.Exit poll to badanie przeprowadzane w dniu wyborów. Dzięki niemu możemy poznać pierwsze sondażowe wyniki zaraz po zakończeniu ciszy wyborczej. Największe stacje telewizyjne (TVP, TVN i Polsat) podają informacje bazując właśnie na tych danych. Exit poll opiera się na odpowiedziach, których udzielają Polacy po wyjściu z lokali wyborczych w całym kraju.Głosujący przepytywani są od 7 do 21. Ankieterzy zapewniają im anonimowość. Na podstawie odpowiedzi możemy dowiedzieć się, którzy kandydaci pojadą do Parlamentu Europejskiego, jaki jest podział mandatów oraz jak wygląda frekwencja wyborcza i elektorat danych partii.Głosujący przepytani są przed 845 lokalami wyborczymi, które są wybrane losowo z 25 426 lokali. Badanie przeprowadza firma IPSOS. Są to przybliżone wyniki, a więc margines błędu może wynieść nawet kilka procent.Informacje dotyczące wyników w obwodowych komisjach wyborczych poznamy natomiast dopiero po 23, czyli wtedy, kiedy zakończy się głosowanie w każdym z krajów należących do wspólnoty.Największa różnica miedzy badaniem exit poll a oficjalnymi wynikami podanymi przez PKW może zdarzyć się zwłaszcza w trakcie wyborów samorządowych. Wszystko z powodu większej liczby głosów, które są nieważne. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku wyborów samorządowych w 2018 roku.