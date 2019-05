Różnica w mandatach pomiędzy PiS i KE jest minimalna. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

R

ówno o godzinie 21:00 zostały podane sondażowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z sondażem exit poll wybory wygrało PiS z poparciem 42,4 proc., a Koalicja Europejska została poparta przez 39,1 proc. wyborców. Takie wyniki przekładają na bardzo zbliżoną liczbę eurodeputowanych z tych dwóch dużych bloków.Zgodnie z tymi wynikami sondażu Ipsos dla TVN24 Prawo i Sprawiedliwość wyśle do Brukseli 24 eurodeputowanych, a Koalicja Europejska 22 eurodeputowanych.Z kolei Wiosna oraz Konfederacja, które zanotowały nieco ponad 6-procentowe poparcie, wyślą do Parlamentu Europejskiego po trzech europosłów. Tutaj przeczytacie więcej o wynikach wyborów do europarlamentu . Wiemy też, jaka była frekwencja – i była rekordowa.