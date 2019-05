Imponujący wynik Beaty Szydło. Absolutny rekord w kraju!

Beata Szydło, była premier rządu PiS, dostanie mandat w Parlamencie Europejskim. Zdobyła niemal pół miliona głosów. • fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

B





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

eata Szydło już może pakować do Brukseli. Była premier rządu PiS dostała rekordowe w skali kraju poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według szacunków IPSOS otrzymała 471 tys. głosów.Za nią uplasowała się europosłanka Róża Thun z Koalicji Europejskiej z ponad 251 tys. głosów. Miejsce trzecie w skali kraju zajął Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, były kandydat na prezydenta Warszawy, który w tych wyborach kandydował z Małopolski. Zdobył ponad 240 tys. głosów.Screen z najlepszymi wynikami kandydatów do PE zamieścił na Twitterze rzecznik Komisji Weryfikacyjnej, Oliwer Kubicki. Po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów , które przyniosły pierwsze miejsce Prawu i Sprawiedliwości, przewodniczący Jarosław Kaczyński ocenił, że to mało i trzeba skupić się na jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu.