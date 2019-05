Kempa, Jaki, Brudziński... Oto politycy PiS, którzy już są pewni przeprowadzki do PE

Zdobycia miejsca w PE mogą być już pewni m.in. Patryk Jaki i Beata Kempa. Poniżej lista nowych europosłów PiS. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

ak wynika z pierwszych sondażowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 42,4 proc. poparcia, co przekłada się na 24 mandaty. W ramach danych exit poll wskazano, którzy politycy mogą być już pewni, że zostaną europarlamentarzystami."Pewniaków" pracownia badawcza IPSOS i TVN24 wskazały w kilku okręgach. W tym, który łączy województwa warmińsko-mazurskie oraz podlaskie pewny zdobycia mandatu jest Karol Karski. W Warszawie spokojny o swój wynik jest natomiast Jacek Saryusz-Wolski. W okręgu, który tworzy reszta województwa mazowieckiego, miejsca w Parlamencie Europejskim zagwarantowali sobie Adam Bielan oraz Zbigniew Kuźmiuk.Wiadomo też, że wśród łódzkich pewniaków jest Witold Waszczykowski, a Wielkopolskę w Brukseli i Strasburgu reprezentować będzie Zdzisław Krasnodębski. Jak można było przypuszczać, PiS triumfuje na Lubelszczyźnie i tam zdobycia mandatu pewne są zarówno Elżbieta Kruk, jak i Beata Mazurek. Podobnie jest na Podkarpaciu, gdzie przeprowadzkę na Zachód zagwarantowali sobie Tomasz Poręba oraz Bogdan Rzońca.Jak informowaliśmy w naTemat.pl , rekordowy wynik w skali kraju w okręgu łączącym województwa małopolskie i świętokrzyskie uzyskała Beata Szydło. Oprócz niej pewni sukcesu mogą być tam Patryk Jaki, Ryszard Legutko i Dominik Tarczyński. Natomiast ze Śląska do PE wyjeżdżają Jadwiga Wiśniewska i Izabela Kloc. Dwa mandaty na pewno przypadną PiS także na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie - Annie Zalewskiej oraz Beacie Kempie.Ostatnim okręgiem, w którym PiS może być pewne zdobycie co najmniej jednego mandatu, jest ten, który stanowią województwa zachodniopomorskie i lubuskie. Tam triumfuje Joachim Brudziński.