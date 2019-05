Spełniło się marzenie Anny Zalewskiej. Zdobyła mandat i "ucieknie" z Polski

Minister edukacji Anna Zalewska dostała się do Parlamentu Europejskiego z Okręgu 12, który łączy Dolny Śląsk i Opolszczyznę. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

hoć Anna Zalewska była prawdopodobnie najsilniej krytykowaną osobą wśród wszystkich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to pierwsze sondażowe wyniki wskazują na to, iż szefowa MEN zdobyła mandat na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.Według danych exit poll, które za pracownią IPSOS podaje TVN24 , jeden z wywalczonych przez Zjednoczoną Prawicę 24 mandatów przypadnie Annie Zalewskiej . Minister edukacji narodowej ma być w gronie "pewniaków", którzy już mogą szykować przeprowadzkę do Brukseli i Strasburga.Wygląda więc na to, że na panewce spalił plan środowisk nauczycielskich . Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w ramach protestu przeciwko polityce oświatowej rządu Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia podjęły próbę storpedowania europarlamentarnych aspiracji Anny Zalewskiej.W Okręgu nr 12, który stanowią połączone województwa dolnośląskie i opolskie, mandatu może być pewna także "jedynka" listy Koalicji Europejskiej, czyli Janina Ochojska.źródło: TVN24