Konfederacja wysyła trzy osoby do Brukseli. Wiadomo, kto na nią głosował

Europarlamentarzyści z Konfederacji • Fot. Dawid Zuchowicz / AG

redakcja naTemat

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

onfederacja Korwin Kukiz Narodowcy zdobyła trzy mandaty w Parlamencie Europejskim – wskazuje sondaż exit poll. Kto jedzie do Brukseli?Konfederacja zajęła czwarte miejsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Z sondażu exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsat wynika, że koalicja Korwin Braun Liroy Narodowcy zdobyła 6,1 proc. głosów.– To sukces biorąc pod uwagę to jak traktowały nas media! Walczyliśmy przeciwko dwóm największym telewizjom, mieliśmy tylko Internet – biorąc to pod uwagę osiągnęliśmy wielki sukces! – komentował Janusz Korwin-Mikke.Kto zdobył mandat europarlamentarzysty? Póki co pewniakiem jest Jacek Wilk, startujący z okręgu śląskiego. W sumie Konfederacja ma trzy mandaty. Wiadomo też, że do Brukseli nie pojadą m.in. Janusz Korwin-Mikke, Piotr Liroy-Marzec i Konrad Berkowicz.Na Konfederację głosowali młodzi; według IPSOS, wśród osób między 18 a 29 lat zebrała 18,5 proc. ogółu głosów. W tej grupie wyprzedziły ją Prawo i Sprawiedliwość (28,4 proc.) i Koalicja Europejska (27,3 proc.).Poparcie dla Konfederacji maleje wraz z wiekiem: w przedziale 30-39 lat zdobyła 8,9 proc. ogółu głosów, 40-49 lat - 4,8 proc., 50-59 lat - 3,3 proc., a w grupie 60 i więcej lat - 2,4 proc.