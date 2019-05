Znane nazwisko mandatu nie daje. Oto najwięksi przegrani wyborów do Europarlamentu

Ryszard Czarnecki i Michał Boni nie mogą być pewni swoich mandatów w PE. • Fot. Dawid Żuchowicz/ Mikołaj Kuras / Agencja Gazeta

ybory do Parlamentu Europejskiego za nami. Przyszedł teraz czas na podsumowania i pierwsze przymiarki do mandatów w Europarlamencie. Okazuje się, że wielu kandydatów, pomimo dobrych miejsc i znanych nazwisk, nie dostanie się do Brukseli.W Koalicji Europejskiej kilkoro kandydatów, którzy liczyli pewnie na mandat w Brukseli, będzie musiało obejść się smakiem. Na pierwszy ogień idą obecni dotychczasowi europosłowie.Swojego miejsca w Parlamencie Europejskim na pewno nie mogą być pewni Bogusław Liberadzki, wiceszef PE, polityk SLD oraz Janusz Lewandowski, wieloletni eurodeputowany z ramienia PO i "jedynka" KE na Pomorzu. Na pewno wiemy też, że do PE nie dostali się Dariusz Rosati, "dwójka" w okręgu nr 5 i Michał Boni, "piątka" w Warszawie, wieloletni posłowie w Brukseli.Znane nazwiska w polskiej polityce także nie przekładają się na mandaty w wyborach. Ze strony Koalicji Europejskiej przekonali się o tym Jarosław Wałęsa, Krzysztof Brejza, Andrzej Halicki, Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz Joanna Mucha.Jednym z największych zaskoczeń jest niepewna sytuacja Ryszarda Czarneckiego , dyżurnego "polityka medialnego" Prawa i Sprawiedliwości , wieloletniego eurodeputowanego tej partii.Ale to nie jedyny europarlamentarzysta z list PiS, który może nie utrzymać swojego mandatu. Jego los może podzielić Tadeusz Cymański, Wojciech Kossakowski i Anna Fotyga. Ta ostatnia zajmowała pierwsze miejsce na liście na Pomorzu.Niektóre znane nazwiska polityków PiS także nie pomogły w wygranej i nie przełożyły się na mandaty do PE. Wśród nich wymienić należy przede wszystkich Elżbietę Rafalską, która na pewno nie przeniesie sie do Brukseli, ale także Zbigniewa Gryglasa, Joannę Kopcińską i Arkadiusza Mularczyka.