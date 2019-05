Upadek gwiazdy PiS. Ryszard Czarnecki nie dostał się do europarlamentu!

Ryszard Czarnecki najprawdopodobniej nie dostał się do Parlamentu Europejskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

J

eszcze niedawno był wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, teraz nawet się do niego nie dostał! Według sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVN24 Ryszard Czarnecki nie będzie już eurodeputowanym. Polityk PiS startował z drugiego miejsca w okręgu warszawskim.To na razie sondażowe wyniki, które nie muszą się potwierdzić, ale prawdopodobnie Ryszard Czarnecki rzeczywiście nie dostanie się do Brukseli. To wielka porażka polityka, który przez niemal cztery lata w poprzedniej kadencji europarlamentu był jego wiceprzewodniczącym.Już po ogłoszeniu wyników na antenie TVN24 w rozmowie z Jakubem Sobieniowskim Czarnecki robił dobrą minę do złej gry. Pytany o swój wynik, mówił głównie o... wyniku PiS. – Jest zwycięstwo, wielka radość, natomiast to jest pierwsza tura. Dla nas drugą turą są wybory parlamentarne – przekonywał.I podkreślił: – Myśmy te wybory wygrali po raz pierwszy w historii. To jest przełamanie. Teraz ciężka praca, zero triumfalizmu, powściągliwość.Czarnecki stwierdził także, że ten wynik w jego ocenie był lepszy niż się spodziewał. – Ja obstawiałem remis ze wskazaniem na nas. To jest więcej niż remis, to jest wyraźna wygrana – mówił.W końcu jednak skomentował swój własny wynik. – Zobaczymy (jak będzie – red.). Będą wyniki w nocy, może nad ranem, jestem optymistą – podsumował.Przypomnijmy, że całe wybory według sondażu exit poll z niewielką przewagą wygrało Prawo i Sprawiedliwość . Cieszy także rekordowa w Polsce frekwencja . Znamy też sondażowy podział mandatów