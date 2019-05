Przegapiliście wystąpienie Biedronia, które rozbawiło internet? Tutaj możecie zobaczyć nagranie

Wiosna Roberta Biedronia jest trzecią partią, która wchodzi do PE. • Fot. Facebook / Robert Biedroń

imo że Wiosna Roberta Biedronia nie odniosła spektakularnego sukcesu w wyborach do PE, to jej lider nie traci optymizmu. Jego entuzjazm rozbawiły internet. Jeśli ktoś przegapił jego szalone przemówienie, nic straconego."Zrobiliśmy to! Daliśmy radę!" – krzyczał Robert Biedroń w sztabie wyborczym Wiosny , po tym jak po podaniu pierwszych sondażowych wyborów okazało się, że jego ugrupowanie z wynikiem 6,6 proc. głosów jest trzecią siła polityczną , która wchodzi do Parlamentu Europejskiego.– Czwartego lutego na hali Torwaru spotkaliśmy się, żeby połączyć nasze marzenia, żeby opowiedzieć nową historię dla Polski. Dla Polek i Polaków. Nie mieliśmy ani złotówki z dotacji, nie mieliśmy tych wszystkich spółek skarbu państwa, które niektórym pomagają wygrywać, nie mieliśmy tego wszystkiego, co mają stare partie polityczne, ale mieliśmy coś, czego oni dzisiaj nie mają, mieliśmy jedno wspólne marzenie, że polityka może wyglądać inaczej i zwyciężyliśmy – mówił ze sceny Robert Biedroń To jednak, tylko skromna próbka tego, co zaprezentował Robert Biedroń. Więcej o marzeniach, które przenoszą góry, o tym, że Wiosna dopiero się rozkręca i o tym, że o tej partii mówi cały świat można usłyszeć tutaj.