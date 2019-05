Spłynęły wyniki wyborcze z USA. PiS zmasakrowało opozycję, sensacyjny wynik Konfederacji

PiS zdecydowanie wygrało za oceanem pośród amerykańskiej Polonii. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

dyby Polacy w kraju zagłosowali tak, jak rodacy w USA, Jarosław Kaczyńskie miałby ogromny powód do radości. Za oceanem PiS zdobyło prawie 60 proc. głosów. Trzecią siłą polityczną pośród polskich emigrantów, z wysokim wynikiem, okazała się być Konfederacja.Prawo i Sprawiedliwość cieszy się najwyraźniej za oceanem wielką popularnością pośród polskiej mniejszości. Na partię Jarosława Kaczyńskiego oddało głos 58 proc. uprawnionych do głosowania. Szczególnie dużo wyborców ma PiS w okręgu chicagowskim, gdzie politycy "namaszczeni" przez Jarosława Kaczyńskiego zdobyli aż 70,4 proc. głosów. Te wyniki przytoczył amerykański korespondent RMF FM.Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska, na którą zagłosowało 21 proc. Trzecią siłą polityczną okazała się być Konfederacja z poparciem 13 proc wyborców. Wiosna Roberta Biedronia i pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.Dane z USA , choć wskazujące na spektakularne zwycięstwo PiS i pokazujące świetny wynik Konfederacji, raczej nie miały wielkiego wpływu na ostateczny wynik wyborów. Za oceanem do urn poszło zaledwie około 10 tysięcy osób.Wyniki z zagranicznych komisji spływają do Warszawy. PKW - jak poinformowano w poniedziałkowy poranek - przeliczyła już prawie 96 proc. głosów . Podanie oficjalnych wyników to kwestia godzin.