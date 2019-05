Bolesna porażka Rostowskiego. Kandydował z Londynu, ale wynik mówi sam za siebie

Jan Vincent Rostowski nie zdobył mandatu europosła z ramienia partii Change UK. Tak wskazują sondaże. • Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Gazeta

an Vincent Rostowski startował w wyborach do PE z list brytyjskiego ugrupowania Change UK. Sondażowe wyniki wskazują na porażkę tego komitetu. W Wielkiej Brytanii zwyciężyła partia Brexit Nigela Farage'a. Jan Vincent Rostowski podkreślał, że kandyduje w wyborach do PE z Londynu , bo tam jego kandydatura może najbardziej zaważyć. Sondażowe wyniki głosowania w Wielkiej Brytanii pokazują jednak, że były minister finansów może zapomnieć o mandacie.Jak podaje BBC, w wyborach do PE wygrała partia Brexit, założona przez Nigela Farage'a. To ugrupowanie uzyskało 31,6 proc. głosów, co oznacza 28 mandatów.Na drugim miejscu znaleźli się Liberalni Demokraci (20,3 proc. i 15 mandatów). Najniższe miejsce na podium przypadło Partii Pracy (14,1 proc. i 10 mandatów). Partia Change UK nie przekroczyła nawet progu wyborczego. Ugrupowanie, z którego startował Jan V. Rostowski zdobyło 3,4 proc. głosów.Jan V. Rostowski jeszcze w kwietniu przekonywał, że nie uważa kandydowania z Londynu za "nieuczciwe". Zapytany o osoby, które mogą naśmiewać się z jego decyzji. odparł, że w tej sytuacji, on sam "będzie się śmiał". – Niech przyjdą tutaj, niech zakandydują. Zobaczymy, jak by to poszło – proponował.źródło: BBC