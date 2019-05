Żona polityka Konfederacji przedwcześnie świętowała w wyborczy wieczór. Dziś ten wpis jest obiektem drwin

Magdalena Wilk z mężem Jackiem Wilkiem. Zbyt szybko świętowali sukces Konfederacji w wyborach. • Fot. Twitter.com / @WasatyJanusz

Z





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

odtrąbieniem sukcesu czasem warto się wstrzymać, by nie zaliczyć wpadki. Przekonała się o tym Magdalena Wilk, żona kandydata Konfederacji w wyborach do PE. W sieci pochwaliła się zdobytym przez niego mandatem, ale rzeczywistość okazała się brutalna.W niedzielę wieczorem wiele wskazywało na to, że Konfederacja może świętować wyborczy sukces. Według sondażu exit poll dla TVN, TVP i Polsatu wykonanego przez Ipsos , ten komitet uzyskał 6,1 proc.Niektórzy nie czekali z celebrowaniem sukcesu na dokładniejsze obliczenia PKW. "Panie i Panowie. Mój Mąż, Jacek Wilk, Europoseł Konfederacji" – napisała na Facebooku Magdalena Wilk, żona polityka.Problem w tym, że im więcej zliczonych głosów, tym gorsza staje się sytuacja Konfederacji. Rano w poniedziałek było już wiadomo, że ugrupowanie to znalazło się pod progiem wyborczym i może zapomnieć o mandatach w PE. Po przeliczeniu ponad 99 proc. głosów Konfederacja ma tylko 4,6 proc.Wpis Magdaleny Wilk zwrócił uwagę internautów, którzy nie mają wątpliwości że pospieszyła się z chwaleniem.Jacek Wilk startował w wyborach do PE z okręgu śląskiego. Był uznawany za pewniaka do zdobycia mandatu.