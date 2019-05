Krystyna Pawłowicz chyba nie jest fanką Lady Gagi. "Ten facet jest koszmarny"

Pawłowicz nazwała amerykańską piosenkarkę facetem. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta; 123rf / buzzfuss

ady Gaga skrytykowała niedawno prawo antyaborcyjne, które zaostrzono w stanie Alabama, uznając je za skandaliczne. Opinii znanej wokalistki nie podziela jednak posłanka Pawłowicz, która na Twitterze nazwała Amerykankę "facetem".Portal "Do Rzeczy" udostępnił na swoim twitterowym profilu tekst dot. wypowiedzi Gagi na temat aborcji w jednym ze stanów USA. Pod postem swój komentarz postanowiła zostawić Pawłowicz, która najwyraźniej nie jest wielką fanką królowej popu. "Ten facet jest koszmarny" – napisała posłanka PiS.Nie obyło się bez odzewu ze strony innych użytkowników portalu, którzy zaatakowali panią polityk pod jej wpisem. "Droga pani Krystyno. Jest pani dojrzałą, wykształconą kobietą, a zachowuje się pani jak prostak" – skomentowała jedna z osób.W komentarzach internauci zapewniali Pawłowicz o tym, że Lady Gaga z pewnością nie jest facetem. W odpowiedzi posłanka napisała: "Jak to nie jest, jak jest… Przecież widać od razu". Lady Gaga napisała na swoim Twitterze, że wprowadzone w Alabamie prawo jest skandaliczne. "To jakaś parodia. Modlę się za te wszystkie kobiety i młode dziewczyny, które będą musiały cierpieć z rąk tego systemu” – czytamy w jej tweecie. Aborcja w stanie Alabama ma być zakazana od momentu poczęcia. Surowe kary spotkają też lekarzy, którzy zdecydują się przeprowadzić zabieg usunięcia ciąży.