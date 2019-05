Nowe informacje o byłym uczniu, który dokonał zamachu w szkole w Brześciu. Był dobrze znany policji

Mężczyzna, który zaatakował w szkole w Brześciu Kujawskim, leczył się psychiatrycznie. To nie pierwszy incydent z jego udziałem. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

M

ężczyzna, który zaatakował w szkole w Brześciu Kujawskim, leczył się psychiatrycznie. I nie była to pierwsza sytuacja, w której zachował się groźnie. W lipcu policja musiała interweniować, bo przyszedł do szkoły z nożem.– Dzisiaj przed godz. 10 (zamaskowany młody mężczyzna, były uczeń tej szkoły leczący się psychiatrycznie, wtargnął na jej teren i dokonał, można powiedzieć, aktu terrorystycznego – powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz W efekcie dwie osoby trafiły do szpitala. Jedną jest uczennica szkoły podstawowej im. Władysława Łokietka, drugą – sprzątaczka. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcę zatrzymał woźny i przetrzymał do czasu przyjazdu policji.Przypomnijmy: W szkole w Brześciu Kujawskim padły strzały . Jak podało RMF FM, do budynku dostał się były uczeń, który miał przy sobie broń. Odpalił też dwie petardy. Woźna i jedna uczennica zostały poszkodowane.Jak ustaliła Danuta Woźnicka, dziennikarka Radia Zet, do budynku wtargnął 18-latek, były uczeń placówki. Najpierw miał wrzucić do środka dwie petardy hukowe, a później podobno postrzelił sprzątaczkę z pistoletu.źródło: Wirtualna Polska