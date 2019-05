Dlaczego młodzi głosują na PiS? Działacz młodzieżówki Kaczyńskiego mówi nam, o co chodzi

Piotr Świątkowski (trzeci od lewej) mówi nam, dlaczego młodzi ludzie głosują na PiS. • Fot. Forum Młodych PiS Warszawa

Fot. Forum Młodych PiS Warszawa

edług sondaży aż 70 proc. młodych osób w ogóle nie wzięło udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ci, którzy poszli, zagłosowali najczęściej nie na Wiosnę, Koalicję Europejską, czy Konfederację, lecz na Prawo i Sprawiedliwość. Co sprawia, że partia Jarosława Kaczyńskiego stała się atrakcyjna dla młodych? O tym rozmawiamy z Piotrem Świątkowskim, sekretarzem Forum Młodych PiS z Warszawy.Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat jest otwarte na młodych ludzi. Świadczą o tym, chociażby pomysły programowe PiS, takie jak np. likwidacja PIT do 26. roku życia czy 500+ z którego korzysta wielu młodych. Dlatego jako młodzi czujemy się zauważeni i dostajemy możliwość rozwoju.Ponadto młodemu pokoleniu podobają się aktywne rządy i realne spełnienie wyborczych obietnic. Tego niestety brakowało poprzednim ekipom rządzącym.Jarosław Kaczyński jest bardzo dobrym liderem całego środowiska Zjednoczonej Prawicy. To osoba, która politycznie zbudowała ten obóz. Dlatego, patrząc na reformy wdrożone przez PiS, należy mu się duże uznanie...Na pewno wiele młodych osób szanuje Jarosława Kaczyńskiego za konsekwencję i dotrzymywanie obietnic. Jest też osobą charyzmatyczną mającą wiele słusznych idei dla funkcjonowania państwa. Mam wrażenie, że w polityce brakuje wizjonerów, którzy chcieliby wzmacniać kraj w dłuższej perspektywie.To jest właśnie świetne wśród młodych ludzi, że potrafimy bardzo merytorycznie rozmawiać. Jesteśmy z jednego pokolenia, niezależnie od tego, czy ktoś jest mniej lub bardziej zaangażowany politycznie. Wiele pytań dotyczyło projektów PiS, jak m.in. likwidacja PIT dla młodych, ale też spraw lokalnych.Spotkałem kilka młodych osób, dla których to miały być pierwsze wybory. Pamiętały mnie jeszcze z kampanii samorządowej, po której zostałem wybrany na radnego. Dlatego mogliśmy porozmawiać zarówno o podjętych lokalnie inicjatywach, jak i o planach europosłów PiS.Większość "afer", które są przedstawiane przeciwko PiS, jest niewiarygodna. Nie dochodzi w nich do łamania przepisów, a sprawiają wrażenie promowania i wykorzystywania jedynie przez opozycję i przychylne jej media. Natomiast oczywiście, zgadzam się, że w tak dużym środowisku, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, zdarzą się też sytuacje budzące pewne wątpliwości. Umiejętnością jest wtedy zareagować i zmienić swoje błędne decyzje. Tak właśnie robi PiS i dzięki temu jest wiarygodny.Frekwencja wśród młodych także wzrosła, natomiast faktycznie była najniższa wśród wszystkich grup wiekowych. W Polsce przez lata zaniedbana była edukacja obywatelska, co przynosi niestety takie rezultaty. Wiele młodych osób nie czuje, aby ich głos był realnie potrzebny i mógł coś zmienić.Mam nadzieję, że z czasem to się poprawi. Coraz więcej Polaków głosuje w wyborach i myślę, że to będzie dotyczyło też młodych. Tak też wynika z moich rozmów z ludźmi z mojego pokolenia.