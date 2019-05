Już jest nowy sondaż. Zbadano poparcie dla partii w wyborach do Sejmu i Senatu

Według najnowszego sondażu CBOS przewaga PiS nad Platformą Obywatelską jest ogromna. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 46 proc. głosów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

edwo w wyborach europejskich PiS odniosło zwycięstwo nad połączonymi siłami opozycji, a już rządowy ośrodek CBOS publikuje prognozę walki o miejsca w Sejmie i Senacie. Z najnowszego sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, przepaść między partią Jarosława Kaczyńskiego a Platformą Obywatelską byłaby ogromna.Na PiS wraz z partiami koalicyjnymi zagłosowałoby 46 proc. wyborców, co oznacza wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego badania CBOS. Główna partia opozycyjna, czyli Platforma Obywatelska zdobyła tylko 20 proc. głosów badanych. A to wynik gorszy o 2 punkty w porównaniu do poprzedniego badania tej samej pracowni.Wiosna uzyskała wynik łudząco podobny do rezultatu w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 6 proc. Taki sam wynik zanotowało ugrupowanie Kukiz'15. Więcej partii do Sejmu by się nie dostało. Sondaż przeprowadzono w dniach 16-23 maja 2019 roku.Przypomnijmy: w wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS pokonało Koalicję Europejską w stosunku 45:38 . Trzecie miejsce zajęła Wiosna (6,06 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Konfederacja (4,55 proc.), Kukiz’15 (3,69 proc.), Lewica Razem (1,24 proc.), Polska Fair Play (0,54 proc.).