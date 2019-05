"Weźmiemy się za 'Sok z Buraka'". Jaki zapowiada, co niebawem zrobi prokuratura

Patryk Jaki zapowiedział walkę z witrynami wyśmiewającymi PiS. • Fot. Screen z TVP Info

atryk Jaki na fali powyborczego sukcesu zapowiedział w TVP Info walkę z internetowymi stronami, na których kwitnie satyra z PiS i jego polityków. Być może zdecydowane zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy to dla wiceministra sprawiedliwości mandat, by ukrócić nieprawomyślną działalność?Patryk Jaki wyraził pogląd, że przeciwnicy PiS wciąż mają przewagę w mediach i dodał, że są też "nowe przewagi w mediach społecznościowych". – Instytucjonalne przewagi, nieuczciwe, uważam. To nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, prokuratura się za to naprawdę weźmie – zapowiedział w rozmowie z Magdaleną Ogórek.I wymienił kontrowersyjną, skrajnie nieprzychylną PiS, witrynę. – Ja też już sobie obiecałem, że po kampanii weźmiemy się za takie rzeczy jak "Sok z Buraka". To się teraz skończy. Ja chwilę odpocznę i się tym naprawdę zajmę – zapowiadał.Przypomnijmy, Patryk Jaki uzyskał mandat eurodeputowanego Zdobył 257 tys. głosów w okręgu nr 10 , co jest jednym z najwyższych wyników w PiS.