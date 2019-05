Fala wezbraniowa na Wiśle. Czy należy jej się obawiać?

Fala wezbraniowa na Wiśle. Prezydent Warszawy zamknął z powodu podniesienia się poziomu wód bulwary wiślane. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

ala wezbraniowa dotarła do Warszawy. Poziom wody osiągnął 535 centymetrów. Kulminacja na Wiśle ma przejść we wtorek i w środę – 28 i 29 maja. Z tej okazji Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła Polakom SMS-y ostrzegające. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zamknął zaś ze względów bezpieczeństwa bulwary wiślane.Jak alarmowało RCB, fala ma pojawić się nie tylko w Warszawie . Rządowy ośrodek pisał także o innych powiatach województwa mazowieckiego: garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim. Zagrożone miały być także powiaty: legionowski, nowodworski, sochaczewski, płocki i płoński.W Warszawie nad Wisłą zamknięto bulwary, na których – zwłaszcza w ciepłych miesiącach – spotykają się tysiące warszawiaków. Problemy mogą pojawić się także w lokalach najbliżej Wisły – dlatego właściciele zabierają krzesła i stoliki, zabezpieczają lokale, opróżniają pojemniki na śmieci.Miasto przygotowało 260 tys. worków oraz piasek, na wypadek, gdyby była potrzeba zabezpieczenia wałów. Zamknięto też śluzy wałowe, a także wrota Portu Czerniakowskiego. Z plaż wyniesiono kosze i przenośne toalety. W portach bosmani całą dobę nadzorują zacumowane łodzie i żaglówki.Jednak wiele wskazuje na to, że tym razem skończy się na strachu. – Sprawa powinna rozejść się po kościach – podała stołeczna komenda Państwowej Straży Pożarnej, komentując to, że stan wód w Wiśle nie powinien przekroczyć stanu alarmowego 600 cm.Co to jest fala wezbraniowa? Pojawia się, gdy wcześniej długo padały deszcze, nawet jeśli jest gorąco i świeci słońce. Przemieszcza się po rzece i zalewa okoliczne obszary. Wysoki poziom wody zalewa plaże i krzaki, które znajdują się najbliżej rzeki.Falę wezbraniową nazywa się także powodziową, gdyż stwarza potencjalne zagrożenie powodziowe. Może powstawać także w kanałach czy na morzu w wyniku dużych opadów albo roztopów. Masa wodna tworzy wysoki stan poziomu wody, który przesuwa się wraz z ciekiem wodnym, stwarzając zagrożenie na przykład podczas burz, kiedy może dochodzić nawet do podtopień. Tu można znaleźć Informacje o aktualnym stanie wód na Mazowszu