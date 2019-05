Syn gwiazdy disco polo miał poważny wypadek. Muzyk prosi fanów o pomoc

Syn wokalisty Top One miał wypadek motocyklowy nieopodal Pruszkowa. • Fot. Facebook.com/TopOne

yn Pawła Kucharskiego, wokalisty zespołu Top One, miał wypadek motocyklowy. W jego wyniku mężczyzna jest teraz w bardzo ciężkim stanie. Legenda muzyki disco polo zwróciła się do fanów o pomoc dla 28-letniego Rafała. Jego syn pilnie potrzebuje krwi.Do wypadku z udziałem syna Pawła Kucharskiego doszło w sobotę 25 maja we wsi Pęcice nieopodal Pruszkowa. Ojciec rannego w wypadku 28-latka stworzył na Facebooku wydarzenie, w którym nawołuje do fanów, aby oddawali honorowo krew dla jego syna."Rafał miał tragiczny w skutkach wypadek drogowy, w którym doznał bardzo poważnych obrażeń. Rafał miał tragiczny w skutkach wypadek drogowy w którym doznał bardzo poważnych obrażeń. Jego stan na tą chwilę wg. lekarzy jest określany, jako bardzo ciężki. Przeszedł już jedną poważną i wielogodzinną operację. W ciągu najbliższych dni czeka go kolejna, a potem być może następne" – czytamy w poście opublikowanym na wydarzeniu."Zwracam się do Was z błagalną prośbą o honorowe oddanie krwi, ponieważ wiele jej Rafał będzie potrzebował. Nie istotna jest grupa krwi ( preferowana jednak Brh (+) ), ani też płeć. Wystarczy być zdrowym i nie leczyć się na przewlekłą chorobę. Każda kropla Waszej krwi będzie na wagę złota i wsparciem dla życia mojego syna. Sprawa jest mega pilna" – zaapelował muzyk Top One.Portal wpr24.pl zapytał o informacje ws. wypadku pruszkowską policję. – 28-letni motocyklista poruszał się w stronę reguł. Na zakrętach przy stawach pęcickich prawdopodobnie wyniosło go na przeciwległy pas, w wyniku czego uderzył w auto osobowe. Motocyklista został zabrany do szpitala – powiedziała rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie Karolina Kańka, dodając, że w tej sprawie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające.Przypomnijmy, że discopolowy zespół Top One, którego wokalistą jest Kucharski, stworzył przed laty m.in. takie hity "Biały miś" i "Miła moja" oraz piosenkę "Ole Olek!", którą wykorzystał w celach kampanijnych w 1995 roku Aleksander Kwaśniewski.źródło: wpr24.pl