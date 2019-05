Modowy manifest Sereny Williams. Tenisistka pojawiła się na meczu w skąpym stroju

Tenisistka założyła komplet stworzony przez firmę Nike. • Fot. Instagram/serenawilliams

2018 roku organizatorzy French Open zakazali Serenie Williams występów w przylegającym do ciała czarnym kombinezonie, który miała założony ze względów zdrowotnych. Tym razem amerykańska tenisistka pojawiła się na tegorocznym turnieju w bardziej wyzywającym stroju. To miał być manifest?W zeszłym roku Amerykanka pojawiła się w tzw. kocim kombinezonie , który nie spodobał się organizatorom French Open. Jej czarny strój został wówczas skrytykowany. Samej sportsmence zarzucono m.in. brak szacunku do sportu. Później 37-latka wyjaśniła okoliczności założenia takiego ubioru.– Miałam ostatnio spore problemy z krzepliwością krwi (…) Więc ten strój ułatwia mi funkcjonowanie - skomentowała wtedy całą sprawę Williams. – Przeważnie noszę spodnie, kiedy gram, bo to usprawnia moje krążenie. To zabawny kombinezon, ale funkcjonalny. Pozwoli mi grać bez problemów – dodała. Strój z 2018 roku dedykowała wszystkim mamom, które po porodzie musiały zmagać się z problemami zdrowotnymi.Podczas tegorocznego French Open Serena Williams założyła kolejny kostium, który może nie przypaść do gustu władzom międzynarodowego turnieju wielkoszlemowego.Tym razem tenisistka pojawiła się w specjalnie zaprojektowanym przez firmę Nike czarno-białym komplecie w zebrę – topie z cienką siateczką na brzuchu oraz spódnicy z dość sporym rozcięciem na udzie. Dodatkowo elementem stroju jest również peleryna, która ma na sobie nadrukowane napisy: "matka, mistrzyni, królowa, bogini". Williams słynie z mówienia o problemach związanych z macierzyństwem. Zachęca do tego także inne kobiety.Zawody French Open 2019 rozpoczęły się w niedzielę 26 maja.źródło: USA Today