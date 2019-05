Wiosna nie dołączy do Koalicji Europejskiej. W jesiennych wyborach wystartuje samodzielnie

Wiosna w wyborach parlamentarnych wystartuje samodzielnie. Informację przekazał Robert Biedroń. • Fot. Krzysztof Mazur / Agencja Gazeta

iosna wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych jako samodzielna partia. Taką decyzję przekazał lider ugrupowania Robert Biedroń. Tym samym kończą się spekulacje o tym, że partia może wejść w skład Koalicji Europejskiej.– Wiosna podjęła decyzję o samodzielnym starcie. Mieliśmy wczoraj długie rozmowy. Wygraliśmy pierwsze wybory, zweryfikowaliśmy się, idziemy po kolejne – powiedział Robert Biedroń we wtorek na konferencji prasowej. Dodał, że od poniedziałku pracuje już zespół, który przygotowuje szczegóły dotyczące październikowych wyborów parlamentarnych.Lider partii podkreślił, że Wiosna, obok Koalicji Europejskiej i PiS, będzie trzecią siłą polityczną, która "wspierając wszystkie siły prodemokratyczne, jest przekonana, że konstytucyjny zapis o pluralizmie partii politycznych, wolności wyborów powinien być przestrzegany".Biedroń przyznał również, że kibicuje KE, ale dodał: jak widać, ta formuła się nie sprawdziła. – Apelujemy, żeby szanowano wybór prawie miliona Polek i Polaków, którzy oddali głos na Wiosnę. W Polsce i Europie potrzebna jest postępowa siła, która ma wartości, których nie reprezentują inne partie – wskazywał.O możliwym dołączeniu Wiosny do Koalicji Europejskiej mówiło się od dłuższego czasu, ale jeszcze przed konferencją Biedronia głos w tej sprawie zabrał sekretarz generalny partii Krzysztof Gawkowski. W rozmowie z tygodnikiem "Wprost" przekonywał, że nie ma mowy o połączeniu z KE. – Jeżeli poprawimy nasz wynik o 2 punkty procentowe i Koalicja Europejska poprawi swój o 2 punkty procentowe, to pokonamy PiS. Na wspólnych listach z Platformą Obywatelską tego nie zrobimy – ocenił.Przypomnijmy: Wiosna w wyborach do PE uzyskała 6,06 proc. i zajęła trzecie miejsce spośród startujących komitetów. Partia Biedronia w ten sposób uzyskała trzy mandaty.