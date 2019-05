Zatrzymano podejrzanego o prowadzenie pedofilskiego forum. W jego namierzeniu pomogło FBI

Policja zatrzymała 18-latka podejrzanego o założenie i administrowanie forum dla pedofilów. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

olscy policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o to, że prowadził forum dla pedofilów. Sukces jest tym większy, że forum funkcjonowało w darknecie, uchodzącym za środowisko zamknięte i anonimowe. W trakcie śledztwa funkcjonariuszom pomagali agenci FBIDarknet, znany także jako deepweb to sieć niewidoczna dla popularnych wyszukiwarek, takich jak Google, Bing czy Yahoo. Są tam anonimowe strony internetowe, sklepy, fora, portale. Są strony legalne i zgodne z prawem, ale też takie, które z legalnością nie mają nic wspólnego.W deepweb można znaleźć ogłoszenia dotyczące pornografii, pedofilii , o sprzedaży nielegalnej broni, a podobno nawet oferty pracy dla płatnych morderców. Wszystko dlatego, że Darknet uchodzi za niemożliwy do zinfiltrowania przez funkcjonariuszy prawa.Okazuje się jednak, że nie do końca tak jest. Policjanci zatrzymali 18-latka z Łodzi, podejrzewanego o to, że w darknet założył, a później prowadził forum poświęcone pedofilii. Policjanci zatrzymali mężczyznę, a w jego domu zabezpieczono cały sprzęt komputerowy, w tym także wiele różnych nośników pamięci. Wszystkie zgromadzone dowody mają zostać przebadane przez specjalistów z Policji.Jak informuje dziennik "Fakt", podczas śledztwa polskim funkcjonariuszom pomagali także agenci amerykańskiego FBI. Zatrzymanemu 18-latkowi grozi wyrok do 12 lat więzienia.źródło: "Fakt"