Była "gwiazda" Nowoczesnej zawstydziła Koalicję Europejską. Sama ułożyła program dla opozycji

Klaudia Jachira skrytykowała Koalicję Europejską za brak programu. I... ułożyła go sama. • Fot. YouTube.com / Klaudia Jachira

oalicja Europejska przegrała, bo nie ma programu – mówi Klaudia Jachira w swoim nowym nagraniu podsumowującym wybory do PE. Znana w sieci "komentatorka życia politycznego w Polsce" postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. I ułożyła kluczowe punkty programu, którym opozycja miałaby skutecznie powalczyć z PiS.Likwidacja 500 plus, obniżenie podatków i likwidacja kopalń – to tylko część z postulatów, które znalazły się wśród pomysłów Klaudii Jachiry. Głośno stało się o niej w 2015 r., kiedy startowała do Sejmu z poparciem Nowoczesnej . Nie udało jej się, więc poświęciła się satyrze na temat życia politycznego.Nowy materiał Jachiry to powyborczy komentarz, w którym autorka krytykuje Koalicję Europejską za brak programu. – PiS ten program ma. Mimo że totalnie się z nim nie zgadzam, potrafię go wyrecytować w pięciu zdaniach – zaznacza.Jachira poszła o krok dalej i sama ułożyła kilka pomysłów, którymi KE mogłaby przekonać wyborców. Zobaczcie sami, jak jej zdaniem powinien wyglądać program opozycji.Była kandydatka na posłankę wspomniała m.in. o gruntownej reformie służby zdrowia. Sporo miejsca poświęciła też zielonej energii. Jej zdaniem Polska w ciągu jednego pokolenia mogłaby stać się najbardziej "eko" krajem w całej Europie.