"Tak kłamała minister Zalewska". Nauczyciel gimnazjum pokazał wypowiedzenie umowy

Anna Zalewska zapewniała, że nauczyciele nie stracą pracy przez likwidację gimnazjów. Jeden z nich pokazał wypowiedzenie. • Fot. Łukasz Krajewski / Agencja Gazeta

nna Zalewska zapewniała, że przez likwidację gimnazjów żaden nauczyciel nie straci pracy. Teraz już wiadomo, że obietnica minister edukacji miała niewiele wspólnego z rzeczywistością. Są na to dowody.Karol Rajewski w latach 2014-2018 był burmistrzem Błaszek w woj. łódzkim. Ostatnio pracował jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Gruszczycach, ale będzie musiał się z nim pożegnać, bowiem dostał wypowiedzenie.Nauczyciel nie może być dalej zatrudniony, ze względu na "zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum". Rajewski pokazał dokument, jaki otrzymał. Można w nim przeczytać pełne uzasadnienie decyzji o zwolnieniu.W swoim wpisie nauczyciel przypomniał też słowa Anny Zalewskiej o tym, że przez likwidację gimnazjów żaden nauczyciel nie straci pracy. "Tak KŁAMAŁA Minister Zalewska wprowadzając swoją 'deformę' edukacji" – stwierdził."Najgorsze nie jest to, że dziś dostałem wypowiedzenie i stracę pracę w gimnazjum, ale to, że KŁAMCY będą reprezentowali Polskę w PE" – dodał na koniec Rajewski.Przypomnijmy, że Anna Zalewska zdobyła mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Minister edukacji tym samym uda się do Brukseli, gdzie będzie sprawować funkcję europosła.