19-latek minął Neymara efektownym zwodem. Gwałtowna reakcja gwiazdora

Reprezentacja Brazylii przygotowuje się do turnieju Copa America. Podczas jednego z treningów w Granja Comary doszło do zaskakującej sytuacji, kiedy w centrum uwagi znalazł się 19-latek Weverton Guilhere.Młody zawodnik dostał piłkę przy linii bocznej boiska w czasie wewnętrznej gry. Przyjął futbolówkę, i efektownym zwodem minął stojącego obok i szykującego się do odbioru Neymara . Piłka przeleciała między nogami gracza Paris Saint-Germain.Jak zareagował Neymar? Piłkarz był wyraźnie niezadowolony z przebiegu sytuacji i… powalił swojego młodszego kolegę na ziemię. Wszystko uwieczniono na nagraniach, które błyskawicznie zyskują popularność w sieci.