Pierwsze objawy udaru mózgu. Szybka reakcja może uratować życie

Udar mózgu może skończyć się w niektórych przypadkach śmiercią. • Fot. 123rf/Puwadol Jaturawutthichai

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Polsce co roku blisko 70 tys. osób doznaje udaru mózgu. Polacy często ignorują sygnały, które wysyła im ich organizm. Warto więc wiedzieć, jak rozpoznać wczesne symptomy mogące świadczyć o zagrożeniu życia.Najczęstszą postacią udaru jest udar niedokrwienny. Powstaje on w wyniku zaburzenia dopływu krwi do mózgu, gdy duża lub mała tętnica wewnątrz narządu ulegnie zamknięciu albo zostanie zwężona. W następstwie do części mózgu nie dopływa krew z tlenem. Udar ten nazywa się poniekąd zawałem mózgu, ponieważ jego przebieg przypomina zawał serca.Objawami typowymi dla udaru niedokrwiennego jest m.in. paraliż twarzy i częściowy paraliż kończyn, zaburzenia w mówieniu, kłopoty z orientacją, zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia i chwiejny krok.Drugim z typów udaru jest udar krwotoczny, zwany popularnie wylewem . W tym przypadku dochodzi do wylewu krwi do mózgu na skutek pęknięcia naczynia. Udar ten jest zdecydowanie groźniejszy od tego niedokrwiennego – częściej kończy się on śmiercią lub kalectwem.Postać krwotoczna udaru może być skutkiem m.in. nadciśnienia tętniczego, pęknięcia tętniaka lub doznanego urazu głowy.Jako pierwsze objawy, które mogą świadczyć o udarze krwotocznym, wymienia się: zawroty i bardzo ostry ból głowy, silne wymioty, problemy z mową, niedowład lub połowiczne zaburzenia czucia po jednej stronie ciała oraz zaburzenia równowagi. Udar mózgu to choroba, która niesie ze sobą spore komplikacje zdrowotne, a jej skutki mogą niekiedy zostać nawet na całe życie – część osób po udarze wymaga stałej opieki lekarskiej lub wieloletniej rehabilitacji. Z objawami, które mogą zwiastować udar, należy szybko udać się do lekarza.Aby zmniejszyć ryzyko związane z udarem mózgu należy przede wszystkim dbać o swoje zdrowie, regularnie wykonywać badania, kontrolować ciśnienie krwi co najmniej raz do roku oraz kontrolować poziom cukru we krwi. Warto również zrezygnować z palenia papierosów oraz z nadmiernego picia alkoholu.