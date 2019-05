Tragedia przed Białym Domem. Mężczyzna dokonał tam samopodpalenia

Niezidentyfikowany mężczyzna podpalił się w parku opodal Białego Domu. • Fot. Twitter / Krisjan Berzins

rzed Białym Domem w Waszyngtonie podpalił się niezidentyfikowany mężczyzna. Ochrona siedziby amerykańskiego prezydenta i policja szybko udzieliły mu pomocy, został on przetransportowany do szpitala.Rzecznik waszyngtońskiej straży pożarnej potwierdza, że przetransportowano jednego mężczyznę z silnymi oparzeniami do szpitala. Na razie nie wiadomo, kim jest, ani jakie były przyczyny tego, że postanowił targnąć się na swoje życie.Mężczyzna podpalił się w parku położonym na południe od Białego Domu , niedaleko pomnika Waszyngtona. Miejsce to jest odwiedzane przez wielu turystów, jeden z nich nagrał całe zdarzenie i udostępnił film w sieci.