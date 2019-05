Tragiczny wypadek na rzece w Budapeszcie. Nie żyje siedem osób, kilkanaście zaginęło

W wypadku w Budapeszcie na Dunaju zginęło co najmniej siedem osób. • Fot. Youtube.com/euronews

W

środę wieczorem na Dunaju w Budapeszcie zatonął statek wycieczkowy. W wypadku zginęło co najmniej 7 osób, zaś 19 uznaje się za zaginione. Wśród ofiar są m.in. turyści z Korei Południowej.Według doniesień zagranicznych mediów w katastrofie, do której doszło na wysokości węgierskiego parlamentu, zginęło siedmiu Koreańczyków – byli oni uczestnikami turystycznego rejsu "Hableany". Statek przewrócił się w wyniku zderzenia z inną jednostką turystyczną. Na pokładzie znajdowały się 33 osoby.– Na ten moment siedem osób zostało zabranych do szpitala i jest w stabilnym stanie. Niestety śmierć poniosło siedem innych osób – poinformował rzecznik węgierskich służb ratunkowych Pal Gyorfi.Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in zaapelował do Węgrów, aby ci wykorzystali wszelkie możliwe środki podczas akcji ratunkowej na Dunaju. Władze miasta zablokowały rzekę i wstrzymały na niej ruch statków.Jak podają media, w akcji ratowniczej pojawiły się trudności związane z ulewą, która podniosła poziom wody w Dunaju.źródło: "The Guardian"