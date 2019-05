Prezes PiS wciąż przedkłada politykę nad swoje zdrowie. Ujawniono, kiedy może zacząć leczyć kolano

Jarosław Kaczyński uda się na operację kolana nie wcześniej niż po jesiennych wyborach. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

J

arosław Kaczyński podczas ostatniego briefingu prasowego widocznie utykał. Przypuszczano, że po wygranej w wyborach do europarlamentu prezes PiS zadba o swoje zdrowie i zoperuje kolano. Według ustaleń Wirtualnej Polski jednak minie jeszcze dużo czasu, zanim polityk uda się na zabieg.Jak podaje portal, Kaczyński trafi do szpitala najwcześniej po jesiennych wyborach parlamentarnych. Prezes dość długo zwleka z leczeniem – wiosną 2018 roku trafił do szpitala MON w Warszawie, gdzie spędził blisko 40 dni. Jego pobyt był związany z chorobą zwyrodnieniową stawów. Wtedy opowiedział w mediach, że ma problemy z kolanem.Podczas poniedziałkowego briefingu prasowego w siedzibie PiS można było wyraźnie zauważyć, że Jarosław Kaczyński utykał schodząc po swoim wystąpieniu z mównicy. Według informacji jednego z jego bliskich współpracowników prezes chce ponownie zostać twarzą kampanii wyborczej PiS – tym razem w wyborach do Sejmu. – O zabiegu nie ma na razie mowy. Najszybciej pod koniec roku – zapowiedział informator.– Zabieg jednak musi poczekać, są ważniejsze sprawy dla prezesa. Bardzo chcemy wygrać kolejne wybory, a zabieg, w połączeniu z rehabilitacją, wyłączyłby Jarosława z codziennego funkcjonowania i z kampanii – powiedzieli ludzie z otoczenia Kaczyńskiego.Wcześniejsza operacja kolana zaplanowana była na styczeń tego roku, jednak plany związane z zabiegiem rozwiały się wraz z rozpoczęciem kampanii wyborczej do Brukseli.źródło: Wirtualna Polska