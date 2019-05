Duda zgłosił swoich kandydatów na ministrów. Ujawniono szczegóły rozmowy z Morawieckim

Mateusz Morawiecki spotkał się z Andrzejem Dudą. Rozmowa dotyczyła rekonstrukcji rządu. • Fot. Sławomir Kamiński, Adam Stępień / Agencja Gazeta

łażej Spychalski, rzecznik KPRP potwierdził, że w przyszłym tygodniu dojdzie do zapowiadanej rekonstrukcji rządu. – Pan prezydent zgłosił kilka swoich propozycji – zdradził w rozmowie z dziennikarzami.– Rekonstrukcja rządu ma być dość szeroka – ujawnił Błażej Spychalski po spotkaniu Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim . Politycy rozmawiali w czwartek właśnie o planowanych na przyszły tydzień zmianach w rządzie. – To była rozmowa, konsultacje w dobrej atmosferze. Rozmowy będą jeszcze trwały – poinformował rzecznik KPRP.Spychalski dodał, że Andrzej Duda przedstawił kilka swoich propozycji odnośnie rekonstrukcji. – Pan prezydent rozmawia z panem premierem na temat różnych resortów – odparł rzecznik na pytanie reportera RMF FM o to, czy głowie państwa zależy na obsadzie jakiegoś ministerstwa w szczególny sposób.Wcześniej stacja RMF FM podawała, że prezydent miał poznać podczas rozmowy z Morawieckim nowy skład rządu. Nie wiadomo na razie, kiedy premier ogłosi zmiany. Istnieje też możliwość, że Duda od razu powoła nowych ministrów, którzy zastąpią m.in. dotychczasowych szefów resortów.Wspomniana rekonstrukcja rządu jest wymuszona zakończonymi wyborami do PE. Mandat zdobyła spora część obecnego rządu . Europosłami zostaną m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister Beata Szydło.