Rekonstrukcja rządu coraz bliżej. Morawiecki spotka się dziś z Dudą w tej sprawie

Premier i prezydent porozmawiają o rekonstrukcji w Pałacu Prezydenckim. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

ak podaje RMF FM, premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda spotkają się dziś po południu w Pałacu Prezydenckim. Będą rozmawiać o rekonstrukcji rządu. Zmiany te nastąpią lada moment, ponieważ część obecnych ministrów pojedzie niedługo do Brukseli.Według informacji podanych przez RMF 24 prezydent ma poznać nowy skład rządu. Nie wiadomo na razie, kiedy premier ogłosi zmiany. Istnieje też możliwość, że Duda od razu powoła nowych ministrów, którzy zastąpią m.in. dotychczasowych szefów resortów.Przypomnijmy , że w niedzielnych wyborach mandat do Parlamentu Europejskiego otrzymała dość spora część obecnego rządu . Europosłami zostaną m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister Beata Szydło Tegoroczne wybory do europarlamentu wygrała partia Jarosława Kaczyńskiego – PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, zdobywając łącznie 27 mandatów. Do Brukseli oprócz partii rządzącej pojadą również posłowie Koalicji Europejskiej (22 mandaty) oraz Wiosny Roberta Biedronia (3 mandaty).źródło: RMF 24