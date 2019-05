Po wybuchu skandalu Austria będzie miała pierwszą kanclerkę. Ale tylko do jesieni

Brigitte Bierlein będzie nową kanclerką Austrii. • fot. VfGH/Achim Bieniek (Cc-by-sa-3.0-at)

rigitte Bierlein – dotychczasowa prezeska Trybunału Konstytucyjnego – będzie pierwszą kobietą na stanowisku kanclerza Austrii. Misję stworzenia rządu powierzył jej prezydent Alexander Van der Bellen. Bierlein obejmie stanowisko po tym, jak w poniedziałek poprzedni kanclerz Sebastian Kurz dostał wotum nieufności.Przetasowania w austriackim rządzie to efekt skandalu związanego z tamtejszą aferą taśmową. Ujawniono nagrania, na których słychać, jak ówczesny szef prawicowej Austriackiej Partii Wolności (FPÖ) i wicekanclerz Heinz-Christian Strache zapewnia kobietę podającą się za bratanicę rosyjskiego miliardera, że jeśli kupi dziennik "Kronen Zeitung" i przychylnymi publikacjami pomoże jego partii wygrać wybory, to potem uzyska dogodne warunki dla rosyjskich inwestycji w Austrii Po tym, jak nagrania ujrzały światło dzienne, rozpadła się koalicja Austriackiej Partii Ludowej ( ÖVP) i Austriackiej Partii Wolności (FPÖ). Przedterminowe wybory odbędą się jesienią. To właśnie do tego czasu funkcję kanclerza ma sprawować dotychczasowa prezeska Trybunału Konstytucyjnego Brigitte Bierlein. Nie jest ona związana z żadną siłą polityczną.źródło: "Heute"