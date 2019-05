"Decyzje już zapadły". Tajna narada na Nowogrodzkiej ws. rekonstrukcji rządu

Ryszard Terlecki w drodze na spotkanie na Nowogrodzkiej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

czwartek wieczorem w warszawskiej siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej odbyła się narada kierownictwa partii, na której rozmawiano o tym, kto zastąpi ministrów, którzy wyjadą w lipcu do Brukseli. Podobno decyzje kadrowe już zapadły – relacjonuje PAP.Wieczorem na Nowogrodzkiej zjawiła sie cała śmietanka Zjednoczonej Prawicy. W spotkaniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim uczestniczyli szef Porozumienia Jarosław Gowin i przewodniczący Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Zjawili się także premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło oraz Joachim Brudziński, Antoni Macierewicz, Ryszard Terlecki i Adam Bielan.Kierownictwo obozu prawicy decydowało o tym, kto zastąpi ministrów, którzy w lipcu obejmą stanowiska w Brukseli. Na razie konkretów nie ma. Z wcześniejszych rozmów z politykami wiadomo, że rekonstrukcja ma być szersza niż planowano przed wyborami.– Rekonstrukcja rządu ma być dość szeroka – ujawnił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski po spotkaniu Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Politycy rozmawiali w czwartek o zmianach w rządzie . – To była rozmowa, konsultacje w dobrej atmosferze. Rozmowy będą jeszcze trwały – poinformował rzecznik KPRP.Jak podaje PAP ze spotkania wyszedł jako pierwszy wiceprezes partii Adam Lipiński. On również nie chciał zdradzać szczegółów rozmów, ale stwierdził, że przebiegły w dobrej atmosferze. Trochę więcej informacji zdradził wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który powiedział, że "decyzje już zapadły", ale to do premiera należy pierwszeństwo, żeby je ogłosić. A wspomniany Mateusz Morawiecki opuścił Nowogrodzką jako ostatni.źródło: PAP