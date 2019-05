Nastoletnia matka wrzuciła noworodka do rzeki. Usłyszała zarzut zabójstwa

Zwłoki dziewczynki znaleziono na brzegu rzeki Krztyni. • Fot. Youtube.com/Niezależny Serwis Wiadomości 2

P

rokuratura Rejonowa w Myszkowie postawiła zarzut zabójstwa 17-latce, która wrzuciła swoje nowonarodzone dziecko do rzeki nieopodal Szczekocin. Matka noworodka przyznała się do popełnienia czynu.– Podejrzanej przedstawiono zarzut zbrodni zabójstwa z art. 148 par. 1 Kodeksu karnego. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Dorota D. Przyznała się do popełnienia tego czynu, aczkolwiek z uwagi na podanie przez nią szeregu okoliczności nie chciałbym wnikać w szczegóły; wymagają one jeszcze wyjaśnień – poinformował prokurator rejonowy Dariusz Bereza.Na początku maja przy brzegu rzeki Krztyni we wsi Grabiec zwłoki nowonarodzonej dziewczynki odkrył jeden z przechodniów. Matkę dziecka odnaleziono po paru dniach. Sąd zdecydował, że kobieta zostanie aresztowana na trzy miesiące.Jak poinformowała prokuratura, ciąża była dziewięciomiesięczna i została donoszona. Analiza z sekcji zwłok nie wykazała, co było przyczyną śmierci dziewczynki i czy została ona wrzucona do rzeki żywa lub martwa. Na chwilę obecną nie wydano szczegółowej opinii biegłych.źródło: Polsat News