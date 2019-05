Marek Suski zaskoczył w RMF FM. Pochwalił się swoim malarskim dziełem

Marek Suski w RMF FM pochwalił się swoim obrazem i mówił o pasji do malarstwa. • Fot. YouTube.com / Fakty RMF FM

arek Suski to człowiek o wielu talentach. Nie od dziś wiadomo, że polityk PiS pasjonuje się malarstwem i sam lubi czasem coś namalować. W porannej rozmowie RMF FM poseł zaprezentował swoje najnowsze dzieło – akwarelę, przedstawiającą jego córkę i wnuczkę.Posłowie mają różne pasje, jedni jeżdżą na rowerze albo chodzą po górach, inni czasem wybiorą się na ryby. Marek Suski wolny czas często poświęca sztuce, o czym miał okazję powiedzieć w porannej rozmowie w RMF FM. Nie wszyscy wiedzą, ale poseł PiS kiedyś nawet żył z tego, że malował obrazy.– Warsztat, w którym pracowałem zbankrutował. To był 1989 r. i przez kilka miesięcy byłem bezrobotny. Jakoś wychodziło, moja żona mówi, że nawet było lepiej niż teraz, kiedy jestem posłem – przyznał na antenie.Podczas rozmowy wydało się, że Suski w ostatnim czasie stworzył nowe dzieło. Polityk zaczął szukać zdjęcia w swoim telefonie i udało się – wszyscy mogli zobaczyć akwarelę stworzoną przez Suskiego.Robert Mazurek pokazał do kamery efekt końcowy pracy twórczej polityka. Na nagraniu wątek o malarstwie zaczyna się od 11:45.Na obrazie Suski utrwalił wizerunek dwóch kobiet, swojej córki i wnuczki. – Nie bardzo mam teraz czas, chociaż wczoraj przed snem malowałem – zdradził minister.Okazuje się, że zainteresowania Suskiego są znacznie szersze. Wspomniał również, że zdarzało mu się pisać wiersze. – Myślę, że nie są zbyt dobre, więc ich nie upubliczniam – przyznał polityk PiS.źródło: RMF FM