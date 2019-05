To będzie jak połączenie "Warsaw Shore" i "Big Brothera". Polsat szuka chętnych do nowego show

"Love Island Polska" to ma być show, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Telewizja Polsat opublikowała zwiastun programu. • Fot. YouTube.com / Polsat

Bartosz Świderski

T

en program może być jak połączenie "Warsaw Shore" i "Big Brothera". Polsat już jakiś czas temu opublikował zapowiedź nowej produkcji o nazwie "Love Island Polska". Stacja zapowiadała, że będzie to "najgorętsze show w historii telewizji". Teraz szuka chętnych do wzięcia w nim udziału."Love Island Polska" to program dla singli w wieku 18-35 lat. Każdy ma jeszcze szansę zgłosić chęć swojego udziału, wystarczy wypełnić ankietę. Ale zastanówcie się dwa razy, bo takiego programu w Polsce jeszcze nie było. Zobaczcie zapowiedź, którą przygotowała dla widzów telewizja Polsat Do luksusowej willi wprowadzają się atrakcyjni uczestnicy, którzy udział w programie zaczynają od wybrania swojego partnera. Wszystkie perturbacje sercowe non stop śledzą kamery, a do tego pary dostają specjalne zadania do wykonania.Za każdym razem, kiedy ktoś odpadnie, na jego miejsce wejdzie nowy singiel. Według portalu Pudelek.pl , para ciesząca się największą sympatią widzów zgarnie 100 tysięcy złotych do podziału."Love Island" jest hitem wśród show telewizyjnych. W Wielkiej Brytanii, gdzie powstał, wyemitowane zostały już 4 serie i właśnie trwa casting do piątej. Ostatnią edycję oglądało ponad 4 miliony widzów. Show pojawi się na antenie Polsatu jesienią.