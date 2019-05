"Czy pani produkuje gazy?" Politykowi PiS puściły hamulce, gdy usłyszał niewygodne pytanie

Czy pani układ trawienny produkuje gazy? – takimi słowami zwrócił się wiceszef klubu parlamentarnego PiS Jacek Żalek do Agnieszki Gozdyry. • Fot. Screen z programu Polityka na ostro / Polsat News

C





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

zy pani układ trawienny produkuje gazy? – nie ma co ukrywać, Jacek Żalek nie wytrzymał nerwowo po kolejnym niewygodnym pytaniu Agnieszki Gozdyry w Polsat News. Seria pytań dotyczyła obraźliwych słów Żalka o rodzicach niepełnosprawnych, których wiceszef klubu PiS już wcześniej się wypierał, zarzucając mediom manipulację.– Niektórzy przypominają pańskie słowa , kiedy pan powiedział, że wśród rodziców niepełnosprawnych są zwyrodnialcy – powiedziała Agnieszka Gozdyra w "Polityce na ostro" , a polityk PiS zaprzeczał. – Zwyrodnialcy wśród rodziców niepełnosprawnych to jest niestety rzeczywistość – powtórzyła dziennikarka Polsatu. Kiedy zaczęła ironizować, że może to nieprawdziwy cytat, Żalek stwierdził, że użył tylko hipotezy i Gozdyra o tym doskonale wie.Dziennikarka odpowiedziała, że tylko pyta. – Pani nie pyta, pani linczuje i pani doskonale o tym wie – odparł czołowy podlaski polityk PiS. Następnie zarzucił Gozdyrze, że wpisuje się w "narrację kłamstwa". I potem przyszło najgorsze.– Gdybym ja panią zapytał, czy pani układ trawienny produkuje gazy, to nie byłoby to eleganckie, a zmienia całkowicie temat – wypalił wiceprzewodniczący klubu PiS, co wywołało konsternację w studiu Polsatu.Następnie były kandydat PiS na prezydenta Białegostoku wyparł się jeszcze wypowiedzi o tym, że protestujący traktują dzieci jak żywe tarcze i określił pytania Gozdyry jako "szczyt obrzydliwości". Miny prowadzącej rozmowę i również obecnej w studiu Polsatu Joanny Scheuring-Wielgus mówiły wszystko. Ta druga stwierdziła jeszcze "pan odlatuje", przypominając Żalkowi, że za swoje słowa przepraszał Żalek już wcześniej twierdził, że jego wypowiedzi o rodzicach niepełnosprawnych zostały zmanipulowane, ale swoim tłumaczeniem w 2018 r. także tylko się pogrążył.– To jest niestety rzeczywistość. Wokandy są pełne tego typu spraw, gdzie nie tylko chore dzieci, ale i zdrowe dzieci, są mordowane w beczkach – w ten sposób w Radiu Zet powiązał sprawy kryminalne z protestem opiekunów osób niepełnosprawnych.źródło: Polsat News