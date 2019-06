"Dziennikareczka, narobiła w gacie". Cejrowski komentuje spór między Klepacką a Rusin

Wojciech Cejrowski stanął po stronie Zofii Klepackiej w sporze między nią a Kingą Rusin. • Fot. screen z YouTube.com / The Wojciech Cejrowski

Bartosz Świderski

o słynnej już wymianie zdań między Zofią Klepacką a Kingą Rusin przed jednym z lokali wyborczych w sieci rozpętała się burza. Każda z pań ma swoich zwolenników jak i przeciwników. Tym razem, w kontrowersyjnych słowach, do sprawy na Facebooku odniósł się Wojciech Cejrowski.Nie ma wątpliwości, ze podróżnik i dziennikarz solidaryzuje się z windsurferką Zofią Klepacką. Oprócz tego, że na swoim profilu na Facebooku umieścił link do apelu wsparcia medalistki olimpijskiej, postanowił skrytykować dziennikarkę Kingę Rusin."Ta #Klepacka to jest babka z żelaza. Gdy szła na wybory, Kinga Rusin (taka dziennikareczka TVN) zaczęła na nią krzyczeć "wstyd!" przez pół ulicy. Klepacka włączyła nagrywanie na komórce i podeszła do Rusin skonfrontować . Rusin narobiła w gacie, już taka odważna nie była, gdy usłyszała od Klepackiej: jestem medalistką olimpijską, wygrałam dla Polski, a pani co w życiu osiągnęła?" – skomentował spór Cejrowski.Przypomnijmy, że ostrej wymiany zdań między kobietami doszło przed jednym z lokali wyborczych. Kinga Rusin, jak przekonywała Klepacka, krzyczała do windsurferki "Wstyd!". W ten sposób miała zareagować na zachowanie Zofii Klepackiej, która bardzo krytycznie odnosi się do środowisk LGBT.Olimpijka kategorycznie sprzeciwia się m.in. podpisaniu przez Rafała Trzaskowskiego deklaracji dotyczącej osób nieheteronormatywnych i często wstawia w mediach społecznościowych homofobiczne komentarze. Konsekwencją tych wydarzeń jest m.in. apel o odwołanie Zofii Klepackiej z kadry narodowej PZŻ.