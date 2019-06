Zofia Klepacka z nieoczekiwanym wsparciem. W sporze z Rusin broni jej Dominika Figurska

Dominika Figurska nagrała film, w którym popiera Zofię Klepacką. • Fot. Facebook / Dominika Figurska / Kuba Atys / GW

ominika Figurska stanęła murem za Zofią Klepacką. Na filmie, który udostępniła na Facebooku, Figurska podkreśliła swoją solidarność z "mistrzynią świata, wspaniałą kobietą i cudowną mamą, która sprzeciwia się deprawacji dzieci". To oczywiście nawiązanie do kłótni olimpijki z Kingą Rusin.Zofia Klepacka w centrum medialnej uwagi znalazła się całkiem niedawno. Nie chodziło jednak o jej sukcesy sportowe, a wypowiedzi na temat LGBT. Windsurferka kategorycznie sprzeciwiła się m.in. podpisaniu przez Rafała Trzaskowskiego słynnej już deklaracji dotyczącej osób LGBT. Kilka dni temu doszło między nią a Kingą Rusin do ostrej wymiany zdań. Dziennikarka na ulicy wykrzyczała do Klepackiej, że ta powinna wstydzić się swoich homofobicznych poglądów, wyrażanych często w mediach społecznościowych.Internauci się podzielili. Jedni stanęli po stronie Klepackiej, inni – jak na przykład aktor Borys Szyc – po stronie Rusin.Teraz Klepacka ma jednak nowego obrońcę. "Chciałam wyrazić swoją solidarność i wsparcie dla mistrzyni świata, wspanialej kobiety, cudownej mamy – Zofii Klepackiej. Sprzeciwia się ona deprawacji dzieci, a także występuje przeciwko działaniom skrajnych grup LGBT i płaci za to wysoką cenę. Zosiu, całym sercem z tobą" – tak wsparła Klepacką Dominika Figurska w specjalnym nagraniu na Facebooku.Przypomnijmy, że wcześniej za olimpijką ujęli się też Wojciech Cejrowski Jarosław Jakimowicz. Ten ostatni w brutalnym stylu zaatakował Szyca, nazywając go "chorym pacjentem. który przebalował pół życia".