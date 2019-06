Suski wybił żenadometr w kosmos. Wrzucił do sieci obrazek, którego Schetyna i Biedroń długo mu nie zapomną

Marek Suski wrzucił na Twittera homofobiczne zdjęcie z Grzegorzem Schetyną. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

redakcja naTemat

arek Suski – parlamentarzysta, szef gabinetu premiera i jak się okazuje, rasowy homofob. Polityk wrzucił na Twittera "zabawne" zdjęcie z Grzegorzem Schetyną w pełnym make-upie i zasugerował, że w taki sposób będzie mu łatwiej zyskać przychylność Roberta Biedronia. Suski swojego wpisu nie skasował, ale jak zobaczy komentarze pod nim, to pewnie to zrobi."Internauci znaleźli dla POstKOmuny receptę na PiS. A oto rada dla Schetyny, jak poprawić swoje szanse na rozmowach u Biedronia. Przydałaby się jeszcze jakaś gustowna torebka" – napisał Suski na Twitterze. Miało pewnie wyjść śmiesznie, wyszło żenująco.Na dołączonym do tweeta zdjęciu widzimy Grzegorza Schetynę z pomalowanymi oczami i ustami oraz przypudrowanymi policzkami. W zasadzie nic więcej nie trzeba komentować. Poniżej przedstawiamy oryginalny tweet, ale ponieważ w redakcji wciąż chcemy wierzyć, że Suski go jednak usunie, na końcu udostępniamy jeszcze zrzut ekranu z tweetem.Internauci w komentarzach pod jego tweetem właściwie jednym chórem go potępili. Oczywiście znaleźli się też obrońcy, ale byli w mniejszości. Swoją drogą jednym z nich jest… Krystyna Pawłowicz . "Bardzo się cieszę, że pan minister wrócił na Twittera. Od razu jest weselej" – napisała.Niemniej krytyków jest więcej. "Panie Marku, jakie to niskie", "Jest mi tak po prostu, po ludzku wstyd, że tacy jak pan reprezentują mnie w rządzie", "Słoma z każdej strony wyłazi" – to niektóre z komentarzy.