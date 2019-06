"Chcą nam zabrać wolność". Giertych zagrzewa do boju w wyborach parlamentarnych

Roman Giertych zapowiada walkę o każdy głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oman Giertych zapowiada walkę o każdy głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Ma też gotową receptę dla opozycji, jak przekonać do siebie wyborców. Były minister chce, by zadbać o najbiedniejszych Polaków."Będziemy bić się we Francji, na morzach i oceanach, bić się będziemy z coraz większą ufnością i z coraz większą siłą w powietrzu, bronić będziemy naszej Wyspy bez względu na cenę, bić się będziemy na plażach, bić się będziemy na polach i na ulicach, bić się będziemy wśród wzgórz i nie poddamy się nigdy" – Roman Giertych przypomniał słowa premiera Churchilla , wypowiedziane w chwili, ostatni brytyjscy żołnierze wrócili do Anglii z plaż Dunkierki.Giertych zapewnia, że tak jak Brytyjczycy w 1940 roku, tak i dziś nikt nie myśli o poddaniu. "Będziemy się bić o każdy głos, o każdego człowieka, o każdą wioskę, miasteczko, miasto. Będziemy Bo mamy o co. Nie jest to zwykła walka wyborcza. Ci którzy nami rządzą nie są godni aby podać im rękę z jednego powodu: oni nie próbują wygrać wyborów (to jest w polityce normalne), oni próbują wprowadzić nam dyktaturę jednej partii, gdzie dla swoich będzie bezkarność i kasa, a dla przeciwników więzienie i nędza. To jest ich plan – przypomina mecenas "Chcą nam zabrać wolność, a z demokracji uczynić fasadę. Metody którymi się posługują to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Używają naszych, publicznych pieniędzy do oszukiwania ludzi, do lżenia przeciwników, do rzucania podłych oszczerstw. Złamali umowę społeczną, którą jest Konstytucja i przekupują biedniejszych ludzi aby im dali głos w zamian za pożyczony pieniądz" – pisze Giertych na Twitterze.Post jest długi, pełen słów o potrzebie obrony demokracji i wolności, zawłaszczanej przez PiS. Giertych przedstawia też receptę na to jak wygrać wybory. Chce, by opozycja nie tylko potwierdziła wszystkie obietnice socjalne PiS , ale nawet je rozszerzyła. "Błędem 30 lat naszej wolności było to, że zapomnieliśmy o tych, którym w życiu nie udało się. Podpiszmy Akt Solidaryzmu Narodowego, który będzie zobowiązaniem do sprawiedliwego podziału dóbr narodowych – apeluje Roman Giertych.