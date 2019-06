Wielki statek wycieczkowy chciał wpłynąć do Wenecji. Doszło do zderzenia, są ranni

Wielki wycieczkowiec staranował mniejszy statek turystyczny na kanale w Wenecji. • Fot. Screen z Twitter / Al Jazeera English

orzystając z faktu, że wciąż nie obowiązuje zakaz wpływania większych jednostek na weneckie kanały, panamski statek wycieczkowy próbował wpłynąć na kanał prowadzący do placu świętego Marka. Jednostka urwała się z holu i uderzyła w mniejszy statek turystyczny Michelangelo. Pięć osób zostało rannych.Właśnie przez takie przypadki władze Wenecji uchwaliły przepisy zakazujące wpływania statkom turystycznym na kanały tego miasta w obawie, że uszkodzą nie tylko drogi wodne, ale przyczynią się do zniszczenia całego miasta. Przepisy te mają zacząć jednak obowiązywać w najbliższych latach. Póki co większe jednostki wciąż pływają po kanałach i właśnie było o krok od tragedii.Ogromny wycieczkowiec MCS Opera pływający pod banderą Panamy zerwał się z liny holującej. Jednostka straciła sterowność w kanale Guidecca prowadzącym do placu Świętego Marka z powodu silnego prądu i uderzyła w stojący przy nadbrzeżu statek turystyczny Michelangelo. W sieci można znaleźć liczne filmy pokazujące turystów uciekających przed nadpływającym kolosem. Nie wszystkim się udało, co najmniej pięć osób zostało rannych.