Dopiero teraz widać, jak świetny był wynik PiS. W całej Europie tylko cztery komitety były lepsze

oparcie dla Prawa i Sprawiedliwościach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zaskoczyło nie tylko komentatorów polskiej sceny politycznej. Okazuje się, że PiS "wykręciło" jeden z lepszych wyników spośród wszystkich komitetów startujących do Parlamentu Europejskiego. Tylko cztery ugrupowania osiągnęły lepszy wynik.Piątka Morawieckiego, piątka Kaczyńskiego , Beata Szydło piątą siłą polityczną w Polsce – coś dużo w ostatnich miesiącach jest tych "piątek". A to nie koniec. Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość, na które głosowało ponad sześć milionów wyborców, uzyskało dzięki nim piąty wynik w całej Unii Europejskiej.W wyborach do europarlamentu lepsza od PiS była Liga Północna, prawicowa, narodowo-katolicka eurosceptyczna włoska partia Matteo Salviniego. Głosowało na nią aż 9,1 mln Włochów. Drugie i trzecie miejsce to kolejno CDU (8,4 mln) i Zieloni (7,6 mln) z Niemiec. Na czwartym miejscu uplasowała się hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza na czele z premierem Pedro Sánchezem.Przy tej okazji warto zauważyć, że Koalicja Europejska też wypadła całkiem nieźle. Z ponad pięcioma milionami głosów zajęła dziewiąte miejsce.