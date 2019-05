Sensacja we Włoszech – Sylvio Berlusconi zostanie europosłem. Wysoki wynik eurosceptyków

Silvio Berlusconi na dobre zawiesił polityczną emeryturę. W 2018 roku jego Forza Italia wprowadziła posłów do parlamentu, teraz lider partii najpewniej zostanie europosłem. • Fot. Shutterstock

e Włoszech wybory do Europarlamentu wygrała Liga Północna Matteo Salviniego. Na eurosceptyczną formację zagłosował niemal co trzeci Włoch. Drugie miejsce zajęła Partia Demokratyczna z wynikiem 22 proc. głosów. Niespodzianką jest trzecie miejsce Forza Italia 82-letniego Silvia Berlusconiego. Były premier Włoch, który w zeszłym roku wrócił do polityki, najpewniej zostanie europosłem.Zaskakujące są wyniki wyborów do PE w różnych krajach Europy. We Francji wygrała partia Marine Le Pen , o której powiedzieć "eurosceptyczna" to jakby nic nie powiedzieć. W Polsce najwięcej głosów zdobyła Beata Szydło, której jedną z pierwszych decyzji jako premier było wyprowadzenie unijnych flag z gabinetu. We Włoszech natomiast wybory do europarlamentu wygrała eurosceptyczna Liga Matteo Salviniego.Na Ligę zagłosowało niemal 30 proc. Włochów. Tylko 22 proc. zagłosowało na Partię Demokratyczną, jeszcze mniej na współrządzący Ruch 5 Gwiazd, który przekonał zaledwie co piątego Włocha. Ale chyba największą niespodziankę sprawił były premier Silvio Berlusconi. Jego Forza Italia zdobyła 10 proc. głosów, a on sam najpewniej zostanie europosłem.Ciekawie zaczyna się rysować ewentualny sojusz w przyszłym Europarlamencie. Matteo Salvini już na początku roku sondował możliwość zawarcia porozumienia z Le Pen, Viktorem Orbanem i Jarosławem Kaczyńskim . W tym celu przyleciał nawet do Warszawy i rozmawiał z prezesem PiS na temat stworzenia własnego klubu w Parlamencie Europejskim.Salvini to w ogóle ciekawa postać. Znany jest nie tylko z tego, że podsyca histerię antyimigrancką. Jest zażartym eurosceptykiem, gdzie tylko może mówi źle o prezydencie Francji Emmanuelu Macron , jednocześnie nie kryje swojego zafascynowania Rosją, którą nazywa "partnerem strategicznym Włoch".źródło: "Politico"